안세영, 세계선수권 64강서 29분 만에 완승…2연패 향한 순항

'셔틀콕 여제' 안세영이 세계선수권 2연패 달성을 향한 순조로운 출발을 알렸습니다.



세계랭킹 1위 안세영은 어제(25일, 현지시간) 프랑스 파리의 아디다스 아레나에서 열린 2025 세계개인배드민턴선수권대회 여자단식 64강에서 세계랭킹 100위 벨기에의 클라라 라소를 2대 0(21-5 21-8)으로 꺾었습니다.



안세영은 1세트와 2세트에서 모두 라소를 압도하는 경기력을 선보이며 무려 29분 만에 경기를 끝냈습니다.



32강에 안착한 안세영은 세계랭킹 55위 독일의 이본 리와 16강 진출을 다툽니다.



안세영은 직전 대회인 2023년 세계선수권 대회에서도 정상에 올랐습니다. 한국 배드민턴 여자 단식 선수가 세계선수권에서 우승한 건 안세영이 역대 최초입니다.



올해 국제대회에서 6차례 우승을 거두며 세계 최고의 선수로 자리매김한 안세영은 이번 대회 2연패 달성을 목표로 하고 있습니다.



안세영 외에도 여자단식 심유진과 남자단식 전혁진, 남자복식 김기정-김사랑 조가 대회 첫 경기에서 승리를 따내며 32강에 올랐습니다.



[사진 출처 : AFP=연합뉴스]



