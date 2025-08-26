국립중앙박물관 관람객 410만 역대 최다…“케데헌 인기 여파”

넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스' 등의 인기로 한국 문화에 대한 관심이 높아지면서, 올해 국립중앙박물관을 찾은 관람객이 역대 최다 기록을 세울 것으로 전망됩니다.



국립중앙박물관은 올해 1월 1일부터 어제까지 박물관을 찾은 관람객 수가 418만 9,822명으로 잠정 집계됐다고 오늘(26일) 밝혔습니다.



지난 한 해 박물관 관람객 378만 8,785명을 크게 웃도는 수치입니다.



연간 관람객이 처음으로 400만 명을 넘어서며 역대 최다 기록을 세웠던 2023년(418만 285명) 기록도 넘어섰습니다.



현재 추세라면 1945년 박물관(당시 국립박물관) 개관 이후 처음으로 500만 명 고지를 넘어설 것으로 전망됩니다.



박물관 80년 역사상 처음입니다.



국립중앙박물관은 최근 들어 관람객이 꾸준히 늘어나는 분위기입니다.



1~2월에는 월별 관람객이 각각 51만 3,262명, 54만 3,361명을 기록하며 두 달 연속 50만 명을 넘었고 7월에는 74만 7,679명까지 치솟았습니다.



지난달 기준으로 어림잡아 하루 평균 2만 4천 명이 박물관을 찾은 셈입니다.



이번 달에도 이미 70만 명을 넘어선 것으로 추산됩니다.



최근 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'가 전 세계적으로 선풍적인 인기를 끄는 가운데 한국 문화에 대한 관심이 커졌다는 분석이 많습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



