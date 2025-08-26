문화

김건모, 9월부터 전국투어…6년 만에 가요계 복귀

입력 2025.08.26 (10:28)

가수 김건모가 전국투어 콘서트를 열고 6년 만에 가요계에 복귀합니다.

공연제작사 아이스타미디어컴퍼니는 김건모가 다음 달 27일 부산 KBS홀을 시작으로 대구, 대전, 서울 등을 순회하는 전국투어 '김건모.'(KIM GUN MO.)를 개최한다고 오늘(26일) 밝혔습니다.

김건모는 앞서 2019년 성폭행 의혹에 휩싸이면서 모든 활동을 중단했고, 2021년 검찰에서 무혐의 처분을 받아 의혹을 벗었습니다.

이번 전국투어는 부산 공연 이후 10월 18일 대구, 12월 20일 대전을 거쳐 내년 1월 서울 공연으로 이어지며 자세한 일정은 추후 공개될 예정입니다.

주최 측은 "김건모는 무대를 떠나 있었지만, 음악만큼은 단 한 순간도 놓지 않았다는 것이 측근들의 전언"이라며 "공백기 동안에도 그의 음악은 멈추지 않았다"고 밝혔습니다.

[사진 출처 : 아이스타미디어컴퍼니 제공]

