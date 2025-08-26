문화

BTS ‘페이크 러브’, 스포티파이 10억 재생수 돌파

입력 2025.08.26 (10:37) 수정 2025.08.26 (10:38)

그룹 BTS의 노래 ‘페이크 러브’(FAKE LOVE)가 세계 최대 음원 플랫폼 스포티파이에서 10억 재생수를 돌파했다고 소속사 빅히트뮤직이 오늘(26일) 밝혔습니다.

BTS가 스포티파이에서 10억 재생수를 넘긴 건 이번이 팀 통산 다섯 번째입니다.

‘페이크 러브’는 힙합 장르의 노래로 운명인 줄 알았던 사랑이 거짓이었다는 것을 깨달았을 때의 마음을 가사로 풀어냈습니다.

이 곡이 수록된 앨범 ‘러브 유어셀프 전 티어’(LOVE YOURSELF 轉 Tear)는 K-팝 최초로 미국 빌보드 메인 앨범 차트 ‘빌보드 200’에서 1위를 기록했습니다.

또, ‘페이크 러브’는 미국 빌보드 메인 싱글 차트 ‘핫 100’ 10위, 영국 오피셜 싱글 차트 ‘톱 100’ 42위에 오르며 인기를 끌었습니다.

한편, 멤버 정국의 솔로곡 ‘3D’도 스포티파이에서 10억 재생수를 돌파하며 K-팝 솔로 가수 최다 기록인 네 번째 10억 재생 기록을 세웠습니다.

[사진 출처 : 빅히트 뮤직 제공]

