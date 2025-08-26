장동혁 “당원이 만들어 준 승리…모든 우파와 연대…이재명 정부 끌어내리는 데 모든 것 바칠 것”
입력 2025.08.26 (10:40) 수정 2025.08.26 (10:46)
국민의힘은 신임 당 대표에 장동혁 후보가 선출됐습니다.
국민의힘은 오늘(26일) 오전 국회도서관 대강당에서 제6차 전당대회 결선 투표 결과를 공개했습니다.
이번 결선 결과는 어제와 그제 이틀간 실시한 모바일·ARS 방식의 당원 투표(80%), 일반국민 여론조사(20%)를 합산해 발표됐습니다.
장동혁 신임 당대표는 수락 연설에서 "당원들이 만들어 준 승리"라며 "모든 우파와 연대해 이재명 정부를 끌어내리는 데 모든 것을 바칠 것"이라고 밝혔습니다.
