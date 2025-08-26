미국 은행업계 “가상화폐 거래소의 스테이블코인 이자 지급 반대”

가상화폐 거래소가 스테이블코인 보유자에게 이자를 지급하는 것을 막기 위해 미국 은행업계가 로비전에 나섰습니다.



파이낸셜타임스(FT)는 미국은행연합회(ABA)와 은행정책연구소(BPI), 소비자은행연합회(CBA) 등의 은행권 로비 단체들이 지난주 의원들을 상대로 활동을 시작했다고 현지시각 25일 보도했습니다.



이들 단체는 일부 가상화폐 거래소가 스테이블코인 보유자에게 간접적으로 이자를 지급할 수 있게 하는 제도상의 ‘허점’에 대해 경고했습니다.



지난달 트럼프 대통령이 서명한 ‘지니어스법’에 따르면 제도권 은행은 스테이블코인 보유자에게 수익금이나 이자를 지급할 수 없습니다.



하지만 가상화폐 거래소는 서클이나 테더 등 제3자가 발생한 스테이블코인 보유자에게 간접적으로 이자나 보상을 제공할 수 있습니다.



이런 제도로 인해 고객이 은행보다는 가상화폐 거래소에 코인을 맡기면서 대규모 예금 유출이 발생할 수 있다고 은행들은 주장하고 있습니다.



은행업계 관계자들은 미국 재무부가 4월에 발표한 보고서를 인용해 스테이블코인의 이자 지급 여부에 따라 은행 예금에서 약 6조6천억 달러(약 9,180조원)의 자금이 빠져나갈 수 있다고 지적했습니다.



반면 가상화폐 기업들은 이 같은 은행들의 움직임이 반경쟁적이라며 반발하고 있습니다.



혁신을 위한 가상화폐위원회와 블록체인협회는 지난 19일 상원의원들에게 보낸 서한에서 은행들이 경쟁력 없는 스테이블코인 환경을 만들어 광범위한 산업의 성장과 경쟁, 소비자 선택권을 희생시키면서 은행을 보호하려 한다고 주장했습니다.



