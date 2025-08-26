국제

미국 은행업계 “가상화폐 거래소의 스테이블코인 이자 지급 반대”

입력 2025.08.26 (10:50) 수정 2025.08.26 (11:05)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

가상화폐 거래소가 스테이블코인 보유자에게 이자를 지급하는 것을 막기 위해 미국 은행업계가 로비전에 나섰습니다.

파이낸셜타임스(FT)는 미국은행연합회(ABA)와 은행정책연구소(BPI), 소비자은행연합회(CBA) 등의 은행권 로비 단체들이 지난주 의원들을 상대로 활동을 시작했다고 현지시각 25일 보도했습니다.

이들 단체는 일부 가상화폐 거래소가 스테이블코인 보유자에게 간접적으로 이자를 지급할 수 있게 하는 제도상의 ‘허점’에 대해 경고했습니다.

지난달 트럼프 대통령이 서명한 ‘지니어스법’에 따르면 제도권 은행은 스테이블코인 보유자에게 수익금이나 이자를 지급할 수 없습니다.

하지만 가상화폐 거래소는 서클이나 테더 등 제3자가 발생한 스테이블코인 보유자에게 간접적으로 이자나 보상을 제공할 수 있습니다.

이런 제도로 인해 고객이 은행보다는 가상화폐 거래소에 코인을 맡기면서 대규모 예금 유출이 발생할 수 있다고 은행들은 주장하고 있습니다.

은행업계 관계자들은 미국 재무부가 4월에 발표한 보고서를 인용해 스테이블코인의 이자 지급 여부에 따라 은행 예금에서 약 6조6천억 달러(약 9,180조원)의 자금이 빠져나갈 수 있다고 지적했습니다.

반면 가상화폐 기업들은 이 같은 은행들의 움직임이 반경쟁적이라며 반발하고 있습니다.

혁신을 위한 가상화폐위원회와 블록체인협회는 지난 19일 상원의원들에게 보낸 서한에서 은행들이 경쟁력 없는 스테이블코인 환경을 만들어 광범위한 산업의 성장과 경쟁, 소비자 선택권을 희생시키면서 은행을 보호하려 한다고 주장했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 미국 은행업계 “가상화폐 거래소의 스테이블코인 이자 지급 반대”
    • 입력 2025-08-26 10:50:44
    • 수정2025-08-26 11:05:01
    국제
가상화폐 거래소가 스테이블코인 보유자에게 이자를 지급하는 것을 막기 위해 미국 은행업계가 로비전에 나섰습니다.

파이낸셜타임스(FT)는 미국은행연합회(ABA)와 은행정책연구소(BPI), 소비자은행연합회(CBA) 등의 은행권 로비 단체들이 지난주 의원들을 상대로 활동을 시작했다고 현지시각 25일 보도했습니다.

이들 단체는 일부 가상화폐 거래소가 스테이블코인 보유자에게 간접적으로 이자를 지급할 수 있게 하는 제도상의 ‘허점’에 대해 경고했습니다.

지난달 트럼프 대통령이 서명한 ‘지니어스법’에 따르면 제도권 은행은 스테이블코인 보유자에게 수익금이나 이자를 지급할 수 없습니다.

하지만 가상화폐 거래소는 서클이나 테더 등 제3자가 발생한 스테이블코인 보유자에게 간접적으로 이자나 보상을 제공할 수 있습니다.

이런 제도로 인해 고객이 은행보다는 가상화폐 거래소에 코인을 맡기면서 대규모 예금 유출이 발생할 수 있다고 은행들은 주장하고 있습니다.

은행업계 관계자들은 미국 재무부가 4월에 발표한 보고서를 인용해 스테이블코인의 이자 지급 여부에 따라 은행 예금에서 약 6조6천억 달러(약 9,180조원)의 자금이 빠져나갈 수 있다고 지적했습니다.

반면 가상화폐 기업들은 이 같은 은행들의 움직임이 반경쟁적이라며 반발하고 있습니다.

혁신을 위한 가상화폐위원회와 블록체인협회는 지난 19일 상원의원들에게 보낸 서한에서 은행들이 경쟁력 없는 스테이블코인 환경을 만들어 광범위한 산업의 성장과 경쟁, 소비자 선택권을 희생시키면서 은행을 보호하려 한다고 주장했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
박석호
박석호 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] ​안보실장 “원자력 협력 정상 간 의미 있는 논의<br>…한반도 평화 의지 확인”

[속보] ​안보실장 “원자력 협력 정상 간 의미 있는 논의…한반도 평화 의지 확인”
[단독] 내란특검, 해양경찰청 등 3곳 압수수색…‘내란 가담 시도’ 의혹 수사

[단독] 내란특검, 해양경찰청 등 3곳 압수수색…‘내란 가담 시도’ 의혹 수사
“국민의힘, 믿을 건 우파 시민들과 연대” 장동혁 신임 대표 회견

“국민의힘, 믿을 건 우파 시민들과 연대” 장동혁 신임 대표 회견
이 대통령 “한반도 평화 새 길, 김정은 만나달라”…트럼프 “올해 만나고 싶어”

이 대통령 “한반도 평화 새 길, 김정은 만나달라”…트럼프 “올해 만나고 싶어”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.