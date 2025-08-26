개학철 학교 주변 불법 옥외광고물 정비
입력 2025.08.26 (10:52) 수정 2025.08.26 (15:22)
강원도와 18개 시군은 2학기 개학을 맞아 학교 주변 옥외광고물을 정비합니다.
정비 대상 학교는 강원도 내 초등과 중·고등학교 990여 곳 입니다.
이를 위해, 각 시군은 자체 정비 계획을 수립하고 옥외광고협회 등과 합동 점검반을 꾸렸습니다.
점검반은 다음 달까지 불법 현수막과 벽보를 중점 정비하고, 음란·퇴폐적 불법 옥외광고물은 철거합니다.
강원도와 18개 시군은 2학기 개학을 맞아 학교 주변 옥외광고물을 정비합니다.
