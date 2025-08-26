문화

JYP 중국 보이그룹 ‘뻔푸소년CIIU’ 데뷔…박진영과 콜라보 무대도

입력 2025.08.26 (10:54)

JYP엔터테인먼트의 중국 신인 보이그룹 ‘뻔푸소년CIIU(씨투유)’(奔赴少年CIIU)가 지난 22일 첫 번째 앨범 ‘우리의 출발’(我们的出发)을 발매하고 정식 데뷔했다고 JYP 측이 오늘(26일) 밝혔습니다.

뻔푸소년CIIU 그룹명 중 ‘CIIU(씨투유)’는 영어 약자로 ‘아무리 멀더라도 반드시 당신에게 닿겠다’(Closer to You)는 의미를 담았다고 JYP는 설명했습니다.

신인 그룹 멤버는 뤄옌, 리씨지에, 황원진, 바이위안하오, 왕티엔이, 류저흥 등 6명으로 모두 중국인으로 구성됐습니다.

데뷔 앨범 타이틀 곡 ‘출발의 여름’은 발매 후 중국 최대 음악 플랫폼 QQ 뮤직에서 발매 당일 자 일간 트렌딩 차트 10위, 다음 날인 23일 자 일간 인기 차트 6위에 올랐습니다.

멤버들은 데뷔 날인 22일 중화권 대표 음악 시상식인 ‘2025 TIMA(티마)’(TMELive International Music Awards)에서 박진영(J.Y. Park) JYP 대표와 함께 대표곡 ‘허니’(Honey)를 무대에 올렸습니다.

JYP는 뻔푸소년CIIU는 현지화 전략 프로젝트로 탄생했으며, 중국에서는 보이스토리(BOYSTORY)에 이어 두 번째 현지 보이그룹이라고 설명했습니다.

뻔푸소년CIIU는 중국 현지에서 예능 프로그램과 쇼케이스 등 활동을 이어 나갈 예정입니다.

