춘천, ‘마장달빛교’ 경관시설 가동
입력 2025.08.26 (10:55) 수정 2025.08.26 (15:22)
춘천시는 우두동 '마장달빛교'에 설치한 야간조명 등 경관 시설을 가동하기 시작했습니다.
주요 시설로는 교량 경관조명과 산책로 수목등, 연꽃 군락지를 비추는 투광등이 설치됐습니다.
사업비는 2억 원이 투입됐습니다.
