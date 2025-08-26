‘고성사랑카드’ 환급 혜택 확대

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

추석을 앞두고 고성군 지역 화폐인 '고성사랑카드'에 대한 환급 혜택이 확대됩니다.



고성군은 다음 달(9월) 한 달 동안 고성사랑카드 월 구매 한도액을 70만 원에서 100만 원으로 일시적으로 상향 조정합니다.



또, 사용에 따른 적립금 환급률도 기존 10%에서 15%로 확대합니다.



