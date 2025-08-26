김문수 “무거운 짐 벗게 해줘 감사”…2천366표 차로 패배 [지금뉴스]

동영상 고정 취소

국민의힘 새 대표에 '재선' 장동혁 의원이 선출됐습니다.



장 신임 대표는 26일 국회 도서관에서 속개된 제6차 전당대회 당 대표 결선투표에서 22만 301표를 얻어 당선됐습니다.



장 대표와 함께 결선 투표에서 맞붙은 김문수 전 고용노동부 장관은 21만 7천935표를 얻어 2천366표 차로 패배했습니다.



김문수 전 장관은 "정말 어려운 때 힘든 당 대표직을 맡으시고, 최고위원으로 선출되신 우리 장동혁 당 대표님과 최고위원님 여러분들께 진심으로 감사의 말씀을 드린다"고 말했습니다.



이어 "개인적으로 솔직히 말해서 여러 가지로 이번에 이렇게 무거운 짐을 벗게 해주신 당원 동지 여러분들에게 정말 감사를 드린다"고 밝혔습니다.



또 "장동혁 대표가 앞으로 큰 정치적인 발전과 나라를 구하는 훌륭한 리더십을 보여주실 것이라 믿고, 뒤에서 묵묵하게 잘 도와드리도록 하겠다"고 덧붙였습니다.



