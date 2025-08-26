인니 국회의원 월430만원 주택수당 지급에 대규모 반발 시위

인도네시아에서 국회의원에게 월 400만원이 넘는 주택 수당을 지난해부터 지급한 사실이 뒤늦게 알려지자 수도 자카르타에서 대규모 반발 시위가 일어났습니다.



현지시각 26일 인도네시아 매체 자카르타 글로브와 안타라 통신 등에 따르면 전날 자카르타 남부 스나얀에 있는 국회 의사당 인근에서 대학생과 노동자 등 수천 명이 대규모 집회를 열었습니다.



이들은 지난해 9월부터 하원 의원 580명이 1인당 월 5천만 루피아(약 430만원)의 주택 수당을 받아온 사실이 최근 언론 보도로 뒤늦게 알려지자 이에 반발해 시위를 벌였습니다.



국회의원이 주택 수당으로 매월 받는 5천만 루피아는 인도네시아 빈곤 지역 월 최저임금의 약 20배에 달하는 돈입니다.



집회 참가자들은 국회의원이 받는 과도한 수당을 폐지하고 하원 의회도 해산하라고 주장했습니다.



흥분한 시위대가 국회 건물에 접근하려고 하자 경찰은 최루탄을 여러 차례 발사했으며, 시위대도 돌이나 유리병을 던지고 고가도로 아래에 불을 지르며 맞섰습니다.



국회 의사당 인근에는 만일의 사태에 대비해 경찰과 군인 1,200명이 배치됐습니다.



일부 집회 참가자들은 번개가 치고 많은 비가 내리는 상황에서도 경찰 초소를 파손하는 등 저녁까지 시위를 이어갔습니다.



시위대와 경찰의 충돌로 인한 사망자는 없는 것으로 파악됐지만 부상자 수는 아직 알려지지 않았다고 AP 통신은 전했습니다.



[사진 출처 : AFP=연합뉴스]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!