국제

러시아 정찰기, 알래스카 방공식별구역 진입…미국 전투기 출격

입력 2025.08.26 (11:01) 수정 2025.08.26 (11:06)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

러시아 정찰기가 미국 알래스카의 방공식별구역(ADIZ)에 진입해 미군이 전투기를 출격시켰다고 CBS 방송이 현지 시각 25일 보도했습니다.

관련 보도를 보면 북미항공우주방위사령부(NORAD)는 러시아의 정찰기 IL-20 한 대가 알래스카 ADIZ에서 탐지된 후 전투기를 출격시켜 감시했습니다.

ADIZ는 미국과 캐나다 영토 바로 바깥쪽에 있는 국제 공역입니다.

IL-20은 이곳에만 머물렀고, 미국이나 캐나다 영공에는 진입하지 않았습니다.

NORAD는 이 같은 러시아의 활동은 위협으로 간주되지 않는다면서 ADIZ 내에서 정기적으로 발생한다고 설명했습니다.

최근 일주일간 미군이 알래스카 ADIZ에서 러시아 항공기를 포착해 전투기를 출격시킨 것은 이번이 세 번째입니다.

러시아는 지난 20일과 21일에도 IL-20 정찰기를 해당 지역 상공에 띄웠고, 지난해 9월에는 알래스카 인근에서 러시아 Su-35 전투기가 미군 전투기에 근접 비행하는 도발적인 상황이 벌어지기도 했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 북미항공우주방위사령부(NORAD)엑스 캡처]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 러시아 정찰기, 알래스카 방공식별구역 진입…미국 전투기 출격
    • 입력 2025-08-26 11:01:40
    • 수정2025-08-26 11:06:55
    국제
러시아 정찰기가 미국 알래스카의 방공식별구역(ADIZ)에 진입해 미군이 전투기를 출격시켰다고 CBS 방송이 현지 시각 25일 보도했습니다.

관련 보도를 보면 북미항공우주방위사령부(NORAD)는 러시아의 정찰기 IL-20 한 대가 알래스카 ADIZ에서 탐지된 후 전투기를 출격시켜 감시했습니다.

ADIZ는 미국과 캐나다 영토 바로 바깥쪽에 있는 국제 공역입니다.

IL-20은 이곳에만 머물렀고, 미국이나 캐나다 영공에는 진입하지 않았습니다.

NORAD는 이 같은 러시아의 활동은 위협으로 간주되지 않는다면서 ADIZ 내에서 정기적으로 발생한다고 설명했습니다.

최근 일주일간 미군이 알래스카 ADIZ에서 러시아 항공기를 포착해 전투기를 출격시킨 것은 이번이 세 번째입니다.

러시아는 지난 20일과 21일에도 IL-20 정찰기를 해당 지역 상공에 띄웠고, 지난해 9월에는 알래스카 인근에서 러시아 Su-35 전투기가 미군 전투기에 근접 비행하는 도발적인 상황이 벌어지기도 했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 북미항공우주방위사령부(NORAD)엑스 캡처]
정지주
정지주 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] ​안보실장 “원자력 협력 정상 간 의미 있는 논의<br>…한반도 평화 의지 확인”

[속보] ​안보실장 “원자력 협력 정상 간 의미 있는 논의…한반도 평화 의지 확인”
[단독] 내란특검, 해양경찰청 등 3곳 압수수색…‘내란 가담 시도’ 의혹 수사

[단독] 내란특검, 해양경찰청 등 3곳 압수수색…‘내란 가담 시도’ 의혹 수사
“국민의힘, 믿을 건 우파 시민들과 연대” 장동혁 신임 대표 회견

“국민의힘, 믿을 건 우파 시민들과 연대” 장동혁 신임 대표 회견
이 대통령 “한반도 평화 새 길, 김정은 만나달라”…트럼프 “올해 만나고 싶어”

이 대통령 “한반도 평화 새 길, 김정은 만나달라”…트럼프 “올해 만나고 싶어”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.