러시아 정찰기, 알래스카 방공식별구역 진입…미국 전투기 출격

러시아 정찰기가 미국 알래스카의 방공식별구역(ADIZ)에 진입해 미군이 전투기를 출격시켰다고 CBS 방송이 현지 시각 25일 보도했습니다.



관련 보도를 보면 북미항공우주방위사령부(NORAD)는 러시아의 정찰기 IL-20 한 대가 알래스카 ADIZ에서 탐지된 후 전투기를 출격시켜 감시했습니다.



ADIZ는 미국과 캐나다 영토 바로 바깥쪽에 있는 국제 공역입니다.



IL-20은 이곳에만 머물렀고, 미국이나 캐나다 영공에는 진입하지 않았습니다.



NORAD는 이 같은 러시아의 활동은 위협으로 간주되지 않는다면서 ADIZ 내에서 정기적으로 발생한다고 설명했습니다.



최근 일주일간 미군이 알래스카 ADIZ에서 러시아 항공기를 포착해 전투기를 출격시킨 것은 이번이 세 번째입니다.



러시아는 지난 20일과 21일에도 IL-20 정찰기를 해당 지역 상공에 띄웠고, 지난해 9월에는 알래스카 인근에서 러시아 Su-35 전투기가 미군 전투기에 근접 비행하는 도발적인 상황이 벌어지기도 했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 북미항공우주방위사령부(NORAD)엑스 캡처]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!