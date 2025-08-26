“KT에 폭탄 설치 예고”…전북 경찰, 각 지사 경계 강화

온라인 커뮤니티에 'KT 지사에 폭탄을 설치하겠다'는 예고글이 게시돼 경찰이 수사에 착수한 가운데, 전북 경찰도 각 지사마다 경찰관을 보내는 등 대비에 나섰습니다.



서울 양천경찰서는 오늘(26) 새벽 1시쯤 관련 신고를 접수하고 작성자를 추적하고 있으며, 해당 글엔 KT 지사마다 폭탄을 설치해 오후 12시에 터뜨리겠다는 내용이 담긴 것으로 파악됐습니다.



전북경찰은 만약의 상황에 대비해 전북 지역 14개 KT 지사에 경찰특공대 등 인력을 보내는 등 경계를 이어가고 있습니다.



