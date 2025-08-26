이준석, 국민의힘 장동혁 신임대표에 “극단·퇴행적 행태와 단절 기대”

개혁신당 이준석 당대표는 국민의힘 장동혁 신임 당 대표를 향해 “사회를 분열시키는 극단과 퇴행적 행태와는 단호한 단절을 기대한다”고 밝혔습니다.



이 대표는 오늘(26일) 장 신임 대표 선출 직후 자신의 SNS에 “대표 선출을 축하드린다”면서 이같이 말했습니다.



이 대표는 “이번 선출은 국민의힘이 새로운 리더십을 통해 당을 쇄신하고자 하는 의지를 보여준 계기라 생각한다”면서 “앞으로 국정의 주요 현안들에 대해 국민 앞에서 건전하게 경쟁하고, 합리적인 대안을 제시하는 야당으로서의 역할을 다하시기를 기대한다”고 밝혔습니다.



그러면서 “개혁신당 역시 국민께 더 나은 미래를 제시하기 위해 최선을 다할 것”이라며 “서로 다른 길을 걷더라도 정치가 국민의 삶을 지켜내고 발전을 이끌어야 한다는 대의는 공유한다고 믿는다”고 덧붙였습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



