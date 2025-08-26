사회

경찰, ‘KT 지사 폭탄 설치’ 온라인 협박글 올린 작성자 추적

입력 2025.08.26 (11:08) 수정 2025.08.26 (11:11)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

서울에 있는 KT 지사에 폭탄을 설치하겠다는 내용의 협박 글이 온라인상에 올라와 경찰이 수사에 나섰습니다.

서울 양천경찰서는 오늘(26일) 새벽 1시쯤, 협박 글에 대한 신고를 접수하고 게시글 작성자를 추적하고 있다고 밝혔습니다.

글 작성자는 오늘 새벽 0시쯤, 디시인사이드 KT 위즈 갤러리와 KT 갤러리에 'KT 인터넷 때문에 코인 수억 잃었다. 이제 더 이상 잃을 것이 없다'는 취지의 글을 올렸습니다.

해당 글에는 '방금 텔레그램에서 사제폭탄을 구매했다. 서울에 있는 KT 지사를 돌아다니며 폭탄을 설치한 뒤 점심쯤 터뜨리겠다'며 협박성 내용도 담겼는데 이후 게시글은 삭제됐습니다.

해당 게시글과 관련해 경찰 수색과 인원 대피 등의 조치는 없었던 것으로 전해졌습니다.

KT는 "신고사항이 확인돼 모든 빌딩의 보안을 강화하고 있다"고 밝혔습니다.

경찰은 작성자가 특정되는 대로 공중협박 혐의 등을 적용해 수사할 예정입니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 경찰, ‘KT 지사 폭탄 설치’ 온라인 협박글 올린 작성자 추적
    • 입력 2025-08-26 11:08:41
    • 수정2025-08-26 11:11:38
    사회
서울에 있는 KT 지사에 폭탄을 설치하겠다는 내용의 협박 글이 온라인상에 올라와 경찰이 수사에 나섰습니다.

서울 양천경찰서는 오늘(26일) 새벽 1시쯤, 협박 글에 대한 신고를 접수하고 게시글 작성자를 추적하고 있다고 밝혔습니다.

글 작성자는 오늘 새벽 0시쯤, 디시인사이드 KT 위즈 갤러리와 KT 갤러리에 'KT 인터넷 때문에 코인 수억 잃었다. 이제 더 이상 잃을 것이 없다'는 취지의 글을 올렸습니다.

해당 글에는 '방금 텔레그램에서 사제폭탄을 구매했다. 서울에 있는 KT 지사를 돌아다니며 폭탄을 설치한 뒤 점심쯤 터뜨리겠다'며 협박성 내용도 담겼는데 이후 게시글은 삭제됐습니다.

해당 게시글과 관련해 경찰 수색과 인원 대피 등의 조치는 없었던 것으로 전해졌습니다.

KT는 "신고사항이 확인돼 모든 빌딩의 보안을 강화하고 있다"고 밝혔습니다.

경찰은 작성자가 특정되는 대로 공중협박 혐의 등을 적용해 수사할 예정입니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
여소연
여소연 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] ​안보실장 “원자력 협력 정상 간 의미 있는 논의<br>…한반도 평화 의지 확인”

[속보] ​안보실장 “원자력 협력 정상 간 의미 있는 논의…한반도 평화 의지 확인”
[단독] 내란특검, 해양경찰청 등 3곳 압수수색…‘내란 가담 시도’ 의혹 수사

[단독] 내란특검, 해양경찰청 등 3곳 압수수색…‘내란 가담 시도’ 의혹 수사
“국민의힘, 믿을 건 우파 시민들과 연대” 장동혁 신임 대표 회견

“국민의힘, 믿을 건 우파 시민들과 연대” 장동혁 신임 대표 회견
이 대통령 “한반도 평화 새 길, 김정은 만나달라”…트럼프 “올해 만나고 싶어”

이 대통령 “한반도 평화 새 길, 김정은 만나달라”…트럼프 “올해 만나고 싶어”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.