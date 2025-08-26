경찰, ‘KT 지사 폭탄 설치’ 온라인 협박글 올린 작성자 추적

서울에 있는 KT 지사에 폭탄을 설치하겠다는 내용의 협박 글이 온라인상에 올라와 경찰이 수사에 나섰습니다.



서울 양천경찰서는 오늘(26일) 새벽 1시쯤, 협박 글에 대한 신고를 접수하고 게시글 작성자를 추적하고 있다고 밝혔습니다.



글 작성자는 오늘 새벽 0시쯤, 디시인사이드 KT 위즈 갤러리와 KT 갤러리에 'KT 인터넷 때문에 코인 수억 잃었다. 이제 더 이상 잃을 것이 없다'는 취지의 글을 올렸습니다.



해당 글에는 '방금 텔레그램에서 사제폭탄을 구매했다. 서울에 있는 KT 지사를 돌아다니며 폭탄을 설치한 뒤 점심쯤 터뜨리겠다'며 협박성 내용도 담겼는데 이후 게시글은 삭제됐습니다.



해당 게시글과 관련해 경찰 수색과 인원 대피 등의 조치는 없었던 것으로 전해졌습니다.



KT는 "신고사항이 확인돼 모든 빌딩의 보안을 강화하고 있다"고 밝혔습니다.



경찰은 작성자가 특정되는 대로 공중협박 혐의 등을 적용해 수사할 예정입니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!