술 마시고 홧김에 아내에게 흉기 던진 60대 구속영장 신청
입력 2025.08.26 (11:14)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
홧김에 말다툼을 하던 아내에게 흉기를 던진 60대 남성이 경찰에 붙잡혔습니다.
전남 여수경찰서는 특수 상해 혐의로 66살 남성을 붙잡아 조사하고 있습니다.
이 남성은 오늘(26일) 새벽 1시 50분쯤 여수시 봉산동의 자택에서 아내인 52살 여성에게 흉기를 집어 던져 다치게 한 혐의를 받고 있습니다.
이 여성은 흉기에 다리를 다쳐 병원으로 옮겨져 치료를 받고 있으며, 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌습니다.
경찰 조사 결과 이 남성은 술을 마시고 귀가한 뒤 집 청소 문제로 말다툼을 하다가 이 같은 일을 저지른 것으로 드러났습니다.
경찰은 남성에 대해 구속영장을 신청할 예정입니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 술 마시고 홧김에 아내에게 흉기 던진 60대 구속영장 신청
-
- 입력 2025-08-26 11:14:11
홧김에 말다툼을 하던 아내에게 흉기를 던진 60대 남성이 경찰에 붙잡혔습니다.
전남 여수경찰서는 특수 상해 혐의로 66살 남성을 붙잡아 조사하고 있습니다.
이 남성은 오늘(26일) 새벽 1시 50분쯤 여수시 봉산동의 자택에서 아내인 52살 여성에게 흉기를 집어 던져 다치게 한 혐의를 받고 있습니다.
이 여성은 흉기에 다리를 다쳐 병원으로 옮겨져 치료를 받고 있으며, 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌습니다.
경찰 조사 결과 이 남성은 술을 마시고 귀가한 뒤 집 청소 문제로 말다툼을 하다가 이 같은 일을 저지른 것으로 드러났습니다.
경찰은 남성에 대해 구속영장을 신청할 예정입니다.
-
-
손준수 기자 handsome@kbs.co.kr손준수 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
순천-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.