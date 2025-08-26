술 마시고 홧김에 아내에게 흉기 던진 60대 구속영장 신청

홧김에 말다툼을 하던 아내에게 흉기를 던진 60대 남성이 경찰에 붙잡혔습니다.전남 여수경찰서는 특수 상해 혐의로 66살 남성을 붙잡아 조사하고 있습니다.이 남성은 오늘(26일) 새벽 1시 50분쯤 여수시 봉산동의 자택에서 아내인 52살 여성에게 흉기를 집어 던져 다치게 한 혐의를 받고 있습니다.이 여성은 흉기에 다리를 다쳐 병원으로 옮겨져 치료를 받고 있으며, 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌습니다.경찰 조사 결과 이 남성은 술을 마시고 귀가한 뒤 집 청소 문제로 말다툼을 하다가 이 같은 일을 저지른 것으로 드러났습니다.경찰은 남성에 대해 구속영장을 신청할 예정입니다.