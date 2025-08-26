사회

서울시, 주요 도시철도 공사장 주변 땅꺼짐 사전 점검 강화

입력 2025.08.26 (11:16) 수정 2025.08.26 (11:18)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

서울시가 주요 도시철도 공사장 주변 땅꺼짐 사고를 막기 위해 3중 점검체계를 가동하기로 했다고 오늘(26일) 밝혔습니다.

대상 공사장은 동북선 도시철도 민간투자사업, 도시철도 9호선 4단계 연장사업, 영동대로 지하공간 복합개발사업 등 3곳입니다.

시는 우선 공사장에 매일 전문 인력을 투입해 육안으로 공동을 살피고, 주 1회 이상 GPR 탐사를 통해 균열이나 침하 상태를 확인해 기록할 계획입니다.

탐사 시 공동 의심 구간이 발견되면 산업용 내시경 카메라로 내부 상태를 확인해 복구할 예정입니다.

앞서 지난달 해당 공사장 3곳 주변에서 실시간 GPR 탐사에선 19개 공동이 발견돼 즉시 복구했다고 시는 설명했습니다.

또, 땅속 상황을 인공지능이 분석·판단해 관리자에게 즉시 알려주는 'AI기반 스마트 계측기'도 적극 활용할 방침입니다.

현재 동북선 공사장에는 28개, 서울도시철도 9호선 4단계 연장사업현장엔 35개, 영동대로 지하공간 복합개발사업 공사장에는 4개의 스마트 계측기가 운영 중입니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 서울시 제공]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 서울시, 주요 도시철도 공사장 주변 땅꺼짐 사전 점검 강화
    • 입력 2025-08-26 11:16:31
    • 수정2025-08-26 11:18:19
    사회
서울시가 주요 도시철도 공사장 주변 땅꺼짐 사고를 막기 위해 3중 점검체계를 가동하기로 했다고 오늘(26일) 밝혔습니다.

대상 공사장은 동북선 도시철도 민간투자사업, 도시철도 9호선 4단계 연장사업, 영동대로 지하공간 복합개발사업 등 3곳입니다.

시는 우선 공사장에 매일 전문 인력을 투입해 육안으로 공동을 살피고, 주 1회 이상 GPR 탐사를 통해 균열이나 침하 상태를 확인해 기록할 계획입니다.

탐사 시 공동 의심 구간이 발견되면 산업용 내시경 카메라로 내부 상태를 확인해 복구할 예정입니다.

앞서 지난달 해당 공사장 3곳 주변에서 실시간 GPR 탐사에선 19개 공동이 발견돼 즉시 복구했다고 시는 설명했습니다.

또, 땅속 상황을 인공지능이 분석·판단해 관리자에게 즉시 알려주는 'AI기반 스마트 계측기'도 적극 활용할 방침입니다.

현재 동북선 공사장에는 28개, 서울도시철도 9호선 4단계 연장사업현장엔 35개, 영동대로 지하공간 복합개발사업 공사장에는 4개의 스마트 계측기가 운영 중입니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 서울시 제공]
김하은
김하은

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] ​안보실장 “원자력 협력 정상 간 의미 있는 논의<br>…한반도 평화 의지 확인”

[속보] ​안보실장 “원자력 협력 정상 간 의미 있는 논의…한반도 평화 의지 확인”
[단독] 내란특검, 해양경찰청 등 3곳 압수수색…‘내란 가담 시도’ 의혹 수사

[단독] 내란특검, 해양경찰청 등 3곳 압수수색…‘내란 가담 시도’ 의혹 수사
“국민의힘, 믿을 건 우파 시민들과 연대” 장동혁 신임 대표 회견

“국민의힘, 믿을 건 우파 시민들과 연대” 장동혁 신임 대표 회견
이 대통령 “한반도 평화 새 길, 김정은 만나달라”…트럼프 “올해 만나고 싶어”

이 대통령 “한반도 평화 새 길, 김정은 만나달라”…트럼프 “올해 만나고 싶어”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.