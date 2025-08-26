서울시, 주요 도시철도 공사장 주변 땅꺼짐 사전 점검 강화

서울시가 주요 도시철도 공사장 주변 땅꺼짐 사고를 막기 위해 3중 점검체계를 가동하기로 했다고 오늘(26일) 밝혔습니다.



대상 공사장은 동북선 도시철도 민간투자사업, 도시철도 9호선 4단계 연장사업, 영동대로 지하공간 복합개발사업 등 3곳입니다.



시는 우선 공사장에 매일 전문 인력을 투입해 육안으로 공동을 살피고, 주 1회 이상 GPR 탐사를 통해 균열이나 침하 상태를 확인해 기록할 계획입니다.



탐사 시 공동 의심 구간이 발견되면 산업용 내시경 카메라로 내부 상태를 확인해 복구할 예정입니다.



앞서 지난달 해당 공사장 3곳 주변에서 실시간 GPR 탐사에선 19개 공동이 발견돼 즉시 복구했다고 시는 설명했습니다.



또, 땅속 상황을 인공지능이 분석·판단해 관리자에게 즉시 알려주는 'AI기반 스마트 계측기'도 적극 활용할 방침입니다.



현재 동북선 공사장에는 28개, 서울도시철도 9호선 4단계 연장사업현장엔 35개, 영동대로 지하공간 복합개발사업 공사장에는 4개의 스마트 계측기가 운영 중입니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 서울시 제공]



