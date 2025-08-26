충북 대체로 흐리고 비…오전에 ‘강한 비’
입력 2025.08.26 (11:17) 수정 2025.08.26 (12:03)
충북 지역은 오늘 대체로 흐리고 비가 이어지겠습니다.
새벽 한때 일부 지역에 내려졌던 호우 특보는 오전 7시를 기해 모두 해제됐습니다.
오늘 낮 최고 기온은 29도에서 32도의 분포로 어제보다 낮겠습니다.
청주기상지청은 오전까지 천둥 번개를 동반한 시간당 10~30mm의 강한 비가 내리는 곳이 있겠다며 비 피해 예방을 당부했습니다.
