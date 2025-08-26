서울 용산구서 스쿨버스가 횡단보도 덮쳐…3명 부상

오늘(26일) 오전 7시 40분쯤, 서울 용산구 한남동의 국제학교 앞 도로에서 스쿨버스가 횡단보도를 덮쳤습니다.



이 사고로 횡단보도를 건너던 10대 여성과 30대 여성, 70대 남성이 다쳐 병원으로 옮겨졌습니다.



스쿨버스 안에는 학생이 타고 있지 않았고, 운전자인 60대 남성이 음주 운전을 하거나 약물을 한 정황은 발견되지 않은 것으로 파악됐습니다.



경찰은 내리막길 운전 조작이 미숙했을 가능성 등을 열어두고 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.



[사진 출처 : 시청자 제공]



