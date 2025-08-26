사회

경기도, 아리셀 참사 종합보고서 ‘눈물까지 통역해달라’ 서점 판매

입력 2025.08.26 (11:21) 수정 2025.08.26 (11:22)

경기도는 23명이 목숨을 잃은 일차전지 업체 아리셀 화재사고 종합보고서 ‘눈물까지 통역해달라’를 다음 달부터 시중 서점을 통해 판매한다고 밝혔습니다.

앞서 경기도는 아리셀 참사 1주기를 맞아 지난 6월 종합보고서를 발간했습니다.

보고서는 경기도 전자책 누리집(ebook.gg.go.kr)에 게재돼 누구나 열람할 수 있는데 9월 1일부터는 교보문고 수도권 4개(광화문·강남·광교·인천점) 지점과 온라인 서점(이달 27일 선판매)을 통해 유료 판매합니다.

349쪽 분량의 보고서는 1부 ‘경기도의 대응’과 2부 ‘경기도 전자공장 화재 조사 및 자문위원회의 분석’으로 이뤄졌습니다.

이종돈 경기도 안전관리실장은 “‘눈물까지 통역해달라’는 단순한 사고 경위서가 아닌, 경기도가 지난 1년간 무엇을 반성하고 어떻게 변화로 이어갔는지에 대한 자기 성찰의 기록”이라며 “다시는 같은 일이 반복되지 않기를 바라는 마음으로 보고서를 책으로 만들었다”고 말했습니다.

지난해 6월 24일 오전 10시 30분쯤 경기 화성의 아리셀 공장에서 불이 나 근로자 23명(내국인 5명, 중국 국적 17명, 라오스 국적 1명)이 숨지고 8명이 다쳤습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 경기도 제공]

