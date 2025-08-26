930뉴스(광주)

잔루에 우는 KIA…꺼져가는 5강 불씨

입력 2025.08.26 (11:26) 수정 2025.08.26 (12:01)

[앵커]

프로야구 KIA타이거즈의 연패가 계속되고 있습니다.

특히 지난 두 경기에서는 잔루만 28개를 기록하는 등 득점 찬스를 전혀 살리지 못했는데요.

이번 주 원정 6경기 결과가 가을 야구 진출의 마지막 기회가 될 것으로 전망됩니다.

최정민 기자가 보도합니다.

[리포트]

연패 탈출의 의지는 강했습니다.

7개의 삼진을 잡으며 선전한 올러의 안정적인 투구와 박찬호의 연속 도루까지...

[중계 멘트 : "3루 승부! 3루에 박찬호 들어갑니다."]

하지만 1점차로 끌려가던 8회 만루 기회를 놓치고

[중계 멘트 : "스윙! 바깥쪽 따라가며 삼진!"]

9회 연속된 끝내기 만루 찬스도 허공에 날려보냅니다.

[중계 멘트 : "풀카운트니까 타이밍이 좀 늦었어요."]

13안타와 4사구 5개를 얻어 18차례 출루했지만 득점은 1점.

잔루가 15개인 점을 감안하면 이른바 생산성 없는 플레이였고, 전날 주말 경기에서도 잔루 13개를 기록하며 경기를 내줬습니다.

마운드도 여전히 문젭니다.

부상 복귀 뒤 기대에 못 미치는 이의리와 토종 에이스로 기대를 모았던 김도현도 후반기 평균 자책점이 10점에 이릅니다.

홈에서 충격적인 5연패를 당하며 공동 4위와 3경기 차이로 벌어진 KIA가 이번 주 상대해야 하는 팀은 치열한 5강 싸움을 벌이고 있는 SSG와 KT.

한 경기만 지더라도 경기차가 더 벌어지기 때문에 사실상 포스트시즌 탈락 여부가 결정될 것으로 보입니다.

올해 KIA는 주축 선수의 부상과 함께 팀 전력이 크게 떨어졌습니다.

트레이드와 코치진 개편 선수들의 잦은 라인업 변화에도 출구 전력을 찾지 못하고 있습니다.

올 시즌 남은 28경기에서 5강 불씨를 살리는 기적을 이뤄낼 수 있을 지 주목됩니다.

KBS 뉴스 최정민입니다.

촬영기자:이승준

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


    • 입력 2025-08-26 11:26:51
    • 수정2025-08-26 12:01:14
    930뉴스(광주)
최정민
최정민 기자

