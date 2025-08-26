혁신당 “국힘 추천 인권위원, 혐오·차별 선봉장…당론으로 반대”

국민의힘이 추천한 국가인권위원회 위원 2명을, 조국혁신당이 당론으로 반대하기로 했습니다.



조국혁신당 백선희 원내대변인은 오늘(26일) 의원총회 후 기자들과 만나 “내일 본회의 상정 안건 중 국민의힘이 추천한 인권위원 2명에 대한 표결이 있다”며 “당론으로 반대 표결을 하기로 했다”고 밝혔습니다.



앞서 국민의힘은 이상현 숭실대 국제법무학과 교수(상임위원 내정)와 우인식 변호사(비상임위원 내정)를 야당 몫 인권위원으로 추천했습니다.



혁신당 신장식 원내수석부대표는 이상현 숭실대 교수에 대해선 “국가인권위원회가 추진해 왔던 차별금지법을 두고 성도덕 문란과 자유 침해라고 낙인찍으며 발의 철회를 요구했다”며 “동성애 혐오와 차별금지법 반대의 선봉장”이라고 말했습니다.



또 “국가인권위와 기자협회가 만든 인권 보도 준칙마저도 결사반대하며 언론의 혐오 표현 정리를 언론 재갈이라고 얼토당토않게 공격했던 사람”이라고 꼬집었습니다.



신 수석부대표는 비상임위원으로 내정된 우인식 변호사를 “전광훈 씨 공동 변호인”이라며 “올해 3월에는 헌법재판소 앞에서 윤석열 대통령 탄핵 기각을 촉구하는 성명을 발표하며 윤석열 대통령의 복귀가 정의와 양심의 외침이라고까지 했다”고 비판했습니다.



이어 “내란수괴 ‘방탄 변호사’가 인권위원으로 추천되었다는 사실 자체가 국민 모독”이라고 평가했습니다.



아울러 “인권은 정치적 흥정 대상이나 협상 카드가 될 수 없다”며, 민주당을 향해 “협치라는 이름으로 인권위원회를 파괴하는 선택을 해서는 안 된다”고 지적했습니다.



더불어민주당은 두 내정자에 대해 의원총회를 통해 의견을 수렴한 후 당론을 결정할 예정입니다.



