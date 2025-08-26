‘뇌물 수수 의혹’ 현직 경기도의원 등 7명 구속 심사

민간사업자로부터 뇌물을 수수한 혐의를 받는 현직 경기도의원들이 구속 기로에 놓였습니다.



수원지법 안산지원은 오늘(26일) 오후 2시, 뇌물수수 혐의 등을 받는 경기도의원 3명과 전직 화성시의원 1명 등 7명에 대한 구속 전 피의자 심문을 진행합니다.



구속영장 실질심사를 받는 도의원들은 경기 화성시와 안산시에 지역구를 두고 있으며, 전직 시의원은 화성시에서 의장을 지내기도 한 것으로 전해졌습니다.



도의원 3명과 전직 시의원은 기초단체 사업체를 운영하는 사업자 A 씨로부터 각각 수천만 원에서 수억 원에 이르는 금품이나 향응을 받은 혐의를 받습니다.



이들은 또, A 씨 청탁대로 자신이 지역구를 둔 관할 자치단체 등에 지능형교통체계(ITS) 구축 사업과 관련된 특별조정교부금(특조금)이 배정될 수 있도록 편의를 봐준 혐의도 받습니다.



A 씨는 안산시 지능형교통체계(ITS) 구축 사업 과정에서 편의를 받는 대가로 안산시 공무원에게 뇌물을 공여한 혐의로 지난달 구속된 인물입니다.



경찰은 해당 사건을 수사하던 중 A 씨가 다른 사업에 대해서도 현역 도의원 등을 상대로 로비한 정황을 포착했습니다.



경찰은 이들이 챙긴 1억 4천만 원가량의 금품에 대해 기소 전 몰수보전 신청한 상태입니다.



경찰은 지난달 28일 수사 대상인 도의원들의 자택과 의회 사무실 등을 압수수색 한 뒤, 지난 9일 이들을 소환 조사하는 등 수사를 이어왔습니다.



