정치

북한 “평양 골프 관광 국내외 인기…유리한 자연지리적 조건”

입력 2025.08.26 (11:31) 수정 2025.08.26 (11:32)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

외화벌이를 위해 관광 산업을 확대하려는 북한이 골프 관광을 홍보하고 나섰습니다.

북한 입장을 대변하는 재일본조선인총연합회 기관지 조선신보는 오늘(26일) “조선에서도 관광업이 발전하여감에 따라 다양한 관광유형들이 등장하고 있다”며 평양에서의 골프 관광이 국내외에서 인기를 끌고 있다고 보도했습니다.

조선신보는 “조선은 아름다운 자연경치와 온화한 기후조건으로 하여 골프 관광에 유리한 자연지리적 조건”을 갖췄다며 평양골프장과 서산골프연습장이 조성돼있다고 소개했습니다.

평양 골프장은 평양에서 약 30km 떨어진 남포 강서구역 태성호에 자리하고 있으며, 총 18개 홀 규모로 200여명이 경기를 진행할 수 있는 곳으로 알려져 있습니다.

총연장 길이는 6,777야드로 “높은 난도의 기술을 요구하는 장애물 구역에서의 공치기”, “종착지들에서의 아슬아슬한 순간”을 체험할 수 있다고 조선신보는 선전했습니다.

매체는 “2017년부터 려명골프여행사가 조직돼 활동하고 있다”며 “태성호에서의 낚시, 고구려 시기의 역사 유적인 강서세무덤과 이름난 강서약수공장에 대한 참관, 강서약수를 이용한 목욕”도 할 수 있다고 설명했습니다.

또 “관광객 요구에 따라 조선 명승지들과 역사 유적, 주요 도시에 대한 참관, 예술공연 관람, 음식 맛보기 등 여러 가지 형식의 관광 활동”도 진행할 수 있다고 홍보했습니다.

북한에서 골프는 고위층만 즐길 수 있는 스포츠인 만큼 주로 외국인 관광객 모집을 겨냥한 것으로 보입니다.

코로나 사태로 국경이 봉쇄되기 전인 2011∼2016년 가을에는 평양골프장에서 영국 루핀여행사가 주관하는 ‘평양 국제 아마추어 골프대회’가 열리기도 했습니다.

최근 북한은 대북 제재를 피할 수 있는 수단으로 거의 유일한 외화벌이 통로이자 체제 선전의 기회로 최근 외국인 대상 관광업을 확대하려는 분위기입니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 조선중앙통신]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 북한 “평양 골프 관광 국내외 인기…유리한 자연지리적 조건”
    • 입력 2025-08-26 11:31:07
    • 수정2025-08-26 11:32:33
    정치
외화벌이를 위해 관광 산업을 확대하려는 북한이 골프 관광을 홍보하고 나섰습니다.

북한 입장을 대변하는 재일본조선인총연합회 기관지 조선신보는 오늘(26일) “조선에서도 관광업이 발전하여감에 따라 다양한 관광유형들이 등장하고 있다”며 평양에서의 골프 관광이 국내외에서 인기를 끌고 있다고 보도했습니다.

조선신보는 “조선은 아름다운 자연경치와 온화한 기후조건으로 하여 골프 관광에 유리한 자연지리적 조건”을 갖췄다며 평양골프장과 서산골프연습장이 조성돼있다고 소개했습니다.

평양 골프장은 평양에서 약 30km 떨어진 남포 강서구역 태성호에 자리하고 있으며, 총 18개 홀 규모로 200여명이 경기를 진행할 수 있는 곳으로 알려져 있습니다.

총연장 길이는 6,777야드로 “높은 난도의 기술을 요구하는 장애물 구역에서의 공치기”, “종착지들에서의 아슬아슬한 순간”을 체험할 수 있다고 조선신보는 선전했습니다.

매체는 “2017년부터 려명골프여행사가 조직돼 활동하고 있다”며 “태성호에서의 낚시, 고구려 시기의 역사 유적인 강서세무덤과 이름난 강서약수공장에 대한 참관, 강서약수를 이용한 목욕”도 할 수 있다고 설명했습니다.

또 “관광객 요구에 따라 조선 명승지들과 역사 유적, 주요 도시에 대한 참관, 예술공연 관람, 음식 맛보기 등 여러 가지 형식의 관광 활동”도 진행할 수 있다고 홍보했습니다.

북한에서 골프는 고위층만 즐길 수 있는 스포츠인 만큼 주로 외국인 관광객 모집을 겨냥한 것으로 보입니다.

코로나 사태로 국경이 봉쇄되기 전인 2011∼2016년 가을에는 평양골프장에서 영국 루핀여행사가 주관하는 ‘평양 국제 아마추어 골프대회’가 열리기도 했습니다.

최근 북한은 대북 제재를 피할 수 있는 수단으로 거의 유일한 외화벌이 통로이자 체제 선전의 기회로 최근 외국인 대상 관광업을 확대하려는 분위기입니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 조선중앙통신]
송금한
송금한 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] ​안보실장 “원자력 협력 정상 간 의미 있는 논의<br>…한반도 평화 의지 확인”

[속보] ​안보실장 “원자력 협력 정상 간 의미 있는 논의…한반도 평화 의지 확인”
이 대통령 “한반도 평화 새 길, 김정은 만나달라”…트럼프 “올해 만나고 싶어”

이 대통령 “한반도 평화 새 길, 김정은 만나달라”…트럼프 “올해 만나고 싶어”
“한국서 숙청·혁명” 언급한 트럼프, 회담장에선 “오해라고 확신”

“한국서 숙청·혁명” 언급한 트럼프, 회담장에선 “오해라고 확신”
[단독] 내란특검, 해양경찰청 등 3곳 압수수색…‘내란 가담 시도’ 의혹 수사

[단독] 내란특검, 해양경찰청 등 3곳 압수수색…‘내란 가담 시도’ 의혹 수사
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.