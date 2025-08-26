광주교육청, ‘학교 밖 청소년 진학박람회’ 개최

동영상 고정 취소

광주시교육청이 학교 밖 청소년의 대학 입시를 돕는 진로진학 박람회를 열었습니다.



광주시는 학교 밖 청소년지원센터에서 광주·전남 18개 대학이 참여한 가운데 학교 밖 청소년 진로진학박람회를 열고, 대입 설명회와 진학 상담을 진행했습니다.



광주시교육청은 오는 30일에는 학교 밖 청소년 50여 명을 대상으로 1 대 1 진학상담을 통해 맞춤형 대입 지원 설계를 도울 예정입니다.



