광주 한 아파트서 10대 보호아동 추락사
입력 2025.08.26 (11:33) 수정 2025.08.26 (11:34)
광주광역시의 한 아동양육시설에 거주하던 10대 청소년이 아파트에서 떨어져 숨진 채 발견돼 경찰이 수사에 나섰습니다.
광주 북부경찰서는 어제(25일) 오전 9시 15분쯤 광주시 신안동의 한 아파트에서 16살 A군이 떨어져 숨진 채 발견됐다고 밝혔습니다.
아동양육시설에 거주하던 A군은 시설 생활에 어려움을 겪는다는 내용의 유서를 남긴 거로 알려졌습니다.
경찰은 시설 관계자와 유족 등을 상대로 사고 경위를 조사하고 있습니다.
[사진 출처 : 연합뉴스 / 광주경찰 제공]
