시애틀 롤리, MLB 포수 최초 단일시즌 50홈런 폭발

시애틀 매리너스의 칼 롤리(28)가 포수로는 사상 처음으로 미국프로야구 메이저리그(MLB) 단일 시즌 50홈런 고지를 밟았다.



롤리는 26일(한국시간) 미국 워싱턴주 시애틀 T모바일 파크에서 열린 2025 MLB 샌디에이고 파드리스와 홈 경기에 6번 타자 포수로 선발 출전한 뒤 0-0으로 맞선 1회말 1사에서 좌월 홈런을 때렸다.



롤리는 샌디에이고 좌완 선발 JP 시어스를 상대로 풀카운트 승부 끝에 8구째 몸쪽 낮은 직구를 공략해 그대로 왼쪽 담장을 넘겼다.



전날 애슬레틱스전에서 48호, 49호 홈런을 터뜨려 MLB 포수 단일 시즌 최다 홈런 신기록을 세웠던 롤리는 또 하나의 이정표를 세웠다.



이전까지 시즌 75% 이상을 포수로 뛴 선수 중 단일 시즌 최다 홈런 기록은 살바도르 페레스가 2021년에 기록한 48개였다.



롤리는 포수로 선발 출전한 경기에서 41개, 지명 타자로 선발 출전한 경기에서 9개의 홈런을 쳤다.



페레스는 포수로 33개, 지명타자로 13개를 넘겼다.



MLB 아메리칸리그(AL) 홈런 1위인 롤리는 2위 에런 저지(뉴욕 양키스·40개)와 격차를 10개로 벌렸다.



MLB 전체에서도 1위다. 내셔널리그(NL) 홈런 공동 1위인 오타니 쇼헤이(로스앤젤레스 다저스), 카일 슈워버(필라델피아 필리스·이상 45개)를 5개 차로 따돌렸다.



[사진 출처 : AFP=연합뉴스]



