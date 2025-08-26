인천 서구 경서동 공장서 불…소방당국 진화 중
입력 2025.08.26 (11:42) 수정 2025.08.26 (11:48)
오늘(26일) 오전 10시 50분쯤, 인천 서구 경서동의 한 공장에서 불이 나 소방당국이 진화에 나섰습니다.
소방당국은 "다수의 신고를 접수했다"며 소방관 등 88명과 펌프차 등 장비 30대를 투입해 불을 끄고 있다고 밝혔습니다.
이 불로 현재까지 다친 사람은 없는 것으로 파악됐습니다.
경찰과 소방당국은 진화 작업을 마친 뒤 정확한 화재 원인을 조사할 예정입니다.
[사진 출처 : 인천소방본부 제공]
여소연 기자 yeo@kbs.co.kr여소연 기자의 기사 모음
