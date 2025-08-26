손원평 소설 원작 창작 뮤지컬 ‘아몬드’ 다음 달 개막

베스트셀러 소설을 원작으로 한 창작 뮤지컬 ‘아몬드’가 3년 만에 두 번째 무대에 오릅니다.





공연제작사 라이브는 뮤지컬 ‘아몬드’가 다음 달 19일 서울 대학로 놀 유니플렉스 1관에서 개막한다고 오늘(26일) 밝혔습니다.



뮤지컬 ‘아몬드’는 손원평 작가의 동명 베스트셀러 소설을 원작으로 만들어 졌습니다.





감정을 느끼지 못하는 선천성 질병을 앓고 있는 소년 ‘윤재’가 또래 소년 ‘곤이’와 자유로운 감성의 소녀 ‘도라’와 만나 서서히 변화하는 과정을 그렸습니다.



원작 소설은 국내에서 150만 부가 팔렸고, 전 세계 30여 개국에 수출됐습니다.



이번 공연에는 ‘마리 퀴리’를 이끈 강병원 프로듀서와 김태형 연출, 이성준 작곡가, 서휘원 작가가 참여했습니다.



주인공 ‘윤재’ 역에는 배우 문태유와 윤소호와 김리현이 캐스팅됐습니다.



또, 소년 ‘곤이’ 역은 김건우, 조환지와 윤승우가 맡았습니다.



[사진 출처 : 라이브(주) 제공]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!