거제 옥포동 아파트 화재…2명 화상·50여 명 대피

동영상 고정 취소

어제(25일) 밤 11시쯤 거제시 옥포동의 한 아파트 2층에서 불이 나 3천여만 원의 재산 피해를 내고 30여분 만에 꺼졌습니다.



이 불로 집에 있던 50대 부부가 화상을 입었고, 주민 50여 명이 대피했습니다.



경찰과 소방당국은 방화 여부 등 정확한 화재 원인을 조사하고 있습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!