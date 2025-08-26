거제 옥포동 아파트 화재…2명 화상·50여 명 대피
입력 2025.08.26 (11:44)
어제(25일) 밤 11시쯤 거제시 옥포동의 한 아파트 2층에서 불이 나 3천여만 원의 재산 피해를 내고 30여분 만에 꺼졌습니다.
이 불로 집에 있던 50대 부부가 화상을 입었고, 주민 50여 명이 대피했습니다.
경찰과 소방당국은 방화 여부 등 정확한 화재 원인을 조사하고 있습니다.
진정은 기자
