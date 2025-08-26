현대차·기아, 美 친환경 차 누적 판매 150만 대
입력 2025.08.26 (11:46) 수정 2025.08.26 (15:34)
현대차·기아가 2011년 미국 친환경차 시장에 진출한 지 14년 만에 누적 판매 150만 대를 달성했습니다.
회사 측에 따르면 지난 7월까지 현대차·기아의 미국 시장 친환경차 누적 판매량은 151만 5천여 대로 하이브리드가 113만 8천여 대, 전기차 36만 4천여 대 등입니다.
현대차·기아는 미국 친환경차 시장 진출 11년 만인 2022년 누적 판매 50만 대를 돌파했고, 2024년에는 100만 대를 넘었습니다.
-
-
