케데헌, 빌보드 삼킬 각…4곡이 한꺼번에 ‘톱10’ [지금뉴스]

동영상 고정 취소

넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스' OST '골든'(Golden)이 미국 빌보드 메인 싱글차트 '핫 100' 정상을 탈환했습니다.



빌보드는 현지시각 25일 차트 예고 기사에서 '골든'이 전주보다 순위를 한 단계 끌어올려 다시 1위를 탈환했다고 밝혔습니다.



지난달 초 '핫 100'에 진입한 '골든'은 이달 11일 처음 이 차트 정상에 올랐으나 지난주 차트에서는 알렉스 워런의 '오디너리'(Ordinary)에 1위를 내줬습니다.



빌보드 '핫 100'은 미국 스트리밍 데이터, 라디오 방송 점수, 판매량 데이터를 종합해 순위를 집계합니다.



'골든'은 이번 차트 집계 기간 동안 전주 대비 3% 증가한 3천380만 스트리밍을 기록했습니다.



라디오 방송 점수는 39% 증가한 1천620만, 음반 등의 판매량은 11% 증가한 8천으로 각각 나타났습니다.



'케이팝 데몬 헌터스' OST는 이번 주 '골든'을 비롯해 모두 4곡이 싱글차트 '톱 10'에 진입했습니다.



애니메이션 속 경쟁 그룹인 사자 보이즈의 '유어 아이돌'(Your Idol)과 '소다 팝'(Soda Pop)이 각각 4위와 5위, 헌트릭스의 '하우 잇츠 던'(How It's Done)이 10위에 올랐습니다.



빌보드는 "케데헌은 총 네 곡의 '핫 100' '톱 10' 히트곡을 배출한 다섯 번째 사운드트랙"이라고 밝혔습니다.



앞서 '골든'은 영국 오피셜 싱글 차트 '톱 100'에서도 1위에 오르며 세계 양대 싱글차트를 석권하는 기록도 썼습니다.



지금까지 빌보드 '핫 100'에서 2주 이상 정상을 지킨 K팝 장르의 노래는 그룹 방탄소년단의 '버터'(Butter·10주)와 '다이너마이트'(Dynamite·3주)에 이어 '골든'이 세 번째입니다.



보통 K팝 히트곡은 강력한 팬덤을 앞세워 실물 음반 판매량과 다운로드에서 강세를 보이지만, 케데헌 OST는 스트리밍 시장에서 꾸준한 상승세를 보이고 있습니다.



(영상편집: 박준서)



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!