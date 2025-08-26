사회 이태원 참사

이태원특조위, 진상규명 133건 조사 개시 결정

입력 2025.08.26 (11:53) 수정 2025.08.26 (12:07)

10.29 이태원참사 진상규명과 재발 방지를 위한 특별조사위원회(특조위)가 피해자 직권조사 사건 등 133건의 조사 개시를 결정했습니다.

특조위는 오늘(26일) 오전 제34차 위원회 회의를 열고 신청사건 32건과 직권 사건 101건의 조사개시를 의결했다고 밝혔습니다.

오늘 의결된 안건은 특조위 자문위원 위촉안, 특조위 공무직 등에 관한 운영 규정 개정안, 신청사건 32건에 대한 조사개시 결정안, 직권 사건 101건에 대한 조사개시 결정안입니다.

특조위는 정부에 등록된 498명의 피해자에게 연락해 진상규명 조사 동의 여부를 확인하고 있습니다.

조사에 동의한 이들은 피해자 직권조사 사건으로 선정해 지금까지 121명에 대한 조사를 개시했습니다.

여기에 더해 유가족이 진상규명을 요청한 25건과 참사 당시 긴급구조, 수습에 참여한 이들이 신청한 7건의 진상규명도 조사 개시가 결정됐습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

  • 이태원특조위, 진상규명 133건 조사 개시 결정
    • 입력 2025-08-26 11:53:23
    • 수정2025-08-26 12:07:56
    사회
[사진 출처 : 연합뉴스]
최혜림
최혜림 기자

‘이태원 참사 합동 조사 TF’ 발족…조사 대상 두고 ‘잡음’

[단독] ‘이태원 참사 합동 조사 TF’ 발족…조사 대상 두고 ‘잡음’

‘이태원 참사’ 감사 착수…출동 경찰관 조사 ‘반발’

[단독] 경찰청, ‘이태원 참사’ 감사 착수…현장 출동 경찰관 조사에 ‘반발’

[속보] ​안보실장 “원자력 협력 정상 간 의미 있는 <br>논의…한반도 평화 의지 확인”

이 대통령 “한반도 평화 새 길, 김정은 만나달라”…트럼프 “올해 만나고 싶어”

“한국서 숙청·혁명” 언급한 트럼프, 회담장에선 “오해라고 확신”

트럼프 “주한미군 기지 소유권 요구할 수도”

공지·정정

