“국민의힘, 믿을 건 우파 시민들과 연대” 장동혁 신임 대표 회견 [지금뉴스]

입력 2025.08.26 (11:58)

국민의힘 장동혁 신임 대표는 26일 당선 직후 기자회견에서 "전당대회 기간 중 말씀드린 것은 하나도 물러서지 않고 지킬 생각"이라면서 "여전히 단일대오 합류하지 못하는 분들, 당을 위험에 빠뜨리는 분들, 당을 분열로 몰고가는 분들 대해서는 결단이 필요하다"고 밝혔습니다.

장 대표는 자신이 "이재명 정부와 싸우는 방식은 이재명 정권의 폭정에 대해서 우려하고 반대하고 자유민주주의를 지켜야 되겠다는 의지가 있는 모든 분들과 연대하는 것"이라고 말했습니다.

그러면서 "107석 국민의힘이 믿어야 할 것은 우리와 함께 싸울 의지가 있는, 자유 우파 시민들과 연대해서 싸우는 방법밖에 없다"고 강조했습니다.

