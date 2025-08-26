“국민의힘, 믿을 건 우파 시민들과 연대” 장동혁 신임 대표 회견 [지금뉴스]

동영상 고정 취소

국민의힘 장동혁 신임 대표는 26일 당선 직후 기자회견에서 "전당대회 기간 중 말씀드린 것은 하나도 물러서지 않고 지킬 생각"이라면서 "여전히 단일대오 합류하지 못하는 분들, 당을 위험에 빠뜨리는 분들, 당을 분열로 몰고가는 분들 대해서는 결단이 필요하다"고 밝혔습니다.



장 대표는 자신이 "이재명 정부와 싸우는 방식은 이재명 정권의 폭정에 대해서 우려하고 반대하고 자유민주주의를 지켜야 되겠다는 의지가 있는 모든 분들과 연대하는 것"이라고 말했습니다.



그러면서 "107석 국민의힘이 믿어야 할 것은 우리와 함께 싸울 의지가 있는, 자유 우파 시민들과 연대해서 싸우는 방법밖에 없다"고 강조했습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!