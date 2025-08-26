동영상 고정 취소

“한반도 평화에 새 길을”…“연내 김정은 만나고파”



이재명 대통령이 트럼프 미국 대통령과의 첫 정상회담에서 한반도 평화의 새 길을 열어달라고 요청했습니다. 트럼프 대통령은 연내 김정은 위원장을 만나고 싶다고 답했습니다. 예정 시간을 넘겨 진행된 양 정상의 첫 만남은 시종 화기애애한 분위기였고, 농축산물 개방이나 주한미군 감축 문제 등은 거론되지 않았다고 대통령실은 밝혔습니다.



“조선 등 경제 협력 강화”…항공기·LNG 구매 계약



두 정상이 조선업을 중심으로 경제 협력을 강화하자고 합의한 가운데 한미 양국 기업들도 조선과 원전 등 5개 분야에서 제조업 르네상스 파트너십을 강화하는 MOU 등을 체결했습니다. 미국산 항공기와 LNG 등에 대한 추가 구매 계약도 체결됐습니다.



국민의힘 새 당 대표 장동혁…“모든 우파와 연대”



국민의힘 새 당 대표로 장동혁 의원이 김문수 후보를 누르고 선출됐습니다. 장 대표는 "당원이 만들어 준 승리"라며 "모든 우파와 연대해 이재명 정부를 끌어내리는 데 모든 것을 바칠 것"이라고 밝혔습니다.



‘통일교 의혹’ 권성동 내일 소환…해경 압수수색



김건희 특검팀이 통일교로부터 정치자금을 수수했다는 의혹을 받는 권성동 국민의힘 의원을 내일 불러 조사합니다. 권 의원은 모든 사안에 결백하다며 출석 의사를 밝혔습니다. 내란 특검팀은 KBS 보도로 내란 가담 정황이 확인된 해경 고위 간부와 해양경찰청 등에 대한 압수수색에 나섰습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!