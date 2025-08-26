사회

2026학년도 수능 9월 모의평가 51만 명 응시

입력 2025.08.26 (12:02) 수정 2025.08.26 (12:09)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

한국교육과정평가원은 오는 9월 3일 전국 2,154개 고등학교와 533개 지정 학원에서 2026학년도 대학수학능력시험 9월 모의평가를 실시합니다.

이번 시험에는 51만 5,900명이 지원했으며, 이는 지난해보다 2만 7,608명 늘어난 규모입니다.

지원자 가운데 재학생은 41만 210명으로 지난해 대비 2만 8,477명 증가했고, 반대로 졸업생 등은 10만 5,690명으로 869명 줄었습니다.

영역별로는 국어 51만 5,431명, 수학 51만 2,341명, 영어 51만 5,215명, 한국사 51만 5,900명입니다.

사회탐구는 39만 1,449명, 과학탐구 24만 7,426명, 직업탐구 6,529명, 제2외국어·한문 2만 3,844명이 응시합니다.

시험은 오전 8시 40분 국어 영역을 시작으로 수학·영어·한국사·탐구·제2외국어 순으로 치러집니다.

장애 수험생 178명은 시각·청각·운동장애 정도에 따라 시험 시간이 연장되거나 맞춤형 문제지가 제공됩니다.

시험 직후부터 9월 6일까지 문제 및 정답 이의신청을 받고, 심사를 거쳐 9월 16일에 최종 정답이 발표됩니다.

이번 모의평가는 11월 13일 치러질 본 수능과 동일한 방식으로 시행돼 수험생이 시험 유형과 수준에 미리 적응할 기회를 제공합니다.

평가원은 출제 방향과 EBS 연계율을 시험 당일 별도 안내할 계획입니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 2026학년도 수능 9월 모의평가 51만 명 응시
    • 입력 2025-08-26 12:02:46
    • 수정2025-08-26 12:09:47
    사회
한국교육과정평가원은 오는 9월 3일 전국 2,154개 고등학교와 533개 지정 학원에서 2026학년도 대학수학능력시험 9월 모의평가를 실시합니다.

이번 시험에는 51만 5,900명이 지원했으며, 이는 지난해보다 2만 7,608명 늘어난 규모입니다.

지원자 가운데 재학생은 41만 210명으로 지난해 대비 2만 8,477명 증가했고, 반대로 졸업생 등은 10만 5,690명으로 869명 줄었습니다.

영역별로는 국어 51만 5,431명, 수학 51만 2,341명, 영어 51만 5,215명, 한국사 51만 5,900명입니다.

사회탐구는 39만 1,449명, 과학탐구 24만 7,426명, 직업탐구 6,529명, 제2외국어·한문 2만 3,844명이 응시합니다.

시험은 오전 8시 40분 국어 영역을 시작으로 수학·영어·한국사·탐구·제2외국어 순으로 치러집니다.

장애 수험생 178명은 시각·청각·운동장애 정도에 따라 시험 시간이 연장되거나 맞춤형 문제지가 제공됩니다.

시험 직후부터 9월 6일까지 문제 및 정답 이의신청을 받고, 심사를 거쳐 9월 16일에 최종 정답이 발표됩니다.

이번 모의평가는 11월 13일 치러질 본 수능과 동일한 방식으로 시행돼 수험생이 시험 유형과 수준에 미리 적응할 기회를 제공합니다.

평가원은 출제 방향과 EBS 연계율을 시험 당일 별도 안내할 계획입니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
김우준
김우준 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] ​안보실장 “원자력 협력 정상 간 의미 있는 <br>논의…한반도 평화 의지 확인”

[속보] ​안보실장 “원자력 협력 정상 간 의미 있는 논의…한반도 평화 의지 확인”
이 대통령 “한반도 평화 새 길, 김정은 만나달라”…트럼프 “올해 만나고 싶어”

이 대통령 “한반도 평화 새 길, 김정은 만나달라”…트럼프 “올해 만나고 싶어”
“한국서 숙청·혁명” 언급한 트럼프, 회담장에선 “오해라고 확신”

“한국서 숙청·혁명” 언급한 트럼프, 회담장에선 “오해라고 확신”
트럼프 “주한미군 기지 소유권 요구할 수도”

트럼프 “주한미군 기지 소유권 요구할 수도”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.