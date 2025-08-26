2026학년도 수능 9월 모의평가 51만 명 응시

한국교육과정평가원은 오는 9월 3일 전국 2,154개 고등학교와 533개 지정 학원에서 2026학년도 대학수학능력시험 9월 모의평가를 실시합니다.



이번 시험에는 51만 5,900명이 지원했으며, 이는 지난해보다 2만 7,608명 늘어난 규모입니다.



지원자 가운데 재학생은 41만 210명으로 지난해 대비 2만 8,477명 증가했고, 반대로 졸업생 등은 10만 5,690명으로 869명 줄었습니다.



영역별로는 국어 51만 5,431명, 수학 51만 2,341명, 영어 51만 5,215명, 한국사 51만 5,900명입니다.



사회탐구는 39만 1,449명, 과학탐구 24만 7,426명, 직업탐구 6,529명, 제2외국어·한문 2만 3,844명이 응시합니다.



시험은 오전 8시 40분 국어 영역을 시작으로 수학·영어·한국사·탐구·제2외국어 순으로 치러집니다.



장애 수험생 178명은 시각·청각·운동장애 정도에 따라 시험 시간이 연장되거나 맞춤형 문제지가 제공됩니다.



시험 직후부터 9월 6일까지 문제 및 정답 이의신청을 받고, 심사를 거쳐 9월 16일에 최종 정답이 발표됩니다.



이번 모의평가는 11월 13일 치러질 본 수능과 동일한 방식으로 시행돼 수험생이 시험 유형과 수준에 미리 적응할 기회를 제공합니다.



평가원은 출제 방향과 EBS 연계율을 시험 당일 별도 안내할 계획입니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



