오후까지 전국 곳곳에 비…무더위 계속

오늘은 전국이 대체로 흐린 가운데 대부분 지역에서 비나 소나기가 오겠고, 일부 동쪽 지역은 밤까지 내리는 곳도 있겠습니다.



예상 강수량은 호남은 20에서 60mm, 강원 내륙과 산지, 경남권은 10에서 50mm, 경북권과 울릉도, 독도는 5에서 30mm, 제주도는 5에서 40mm, 수도권은 5에서 20mm입니다.



광주와 전남 북부, 전북 남부에는 80mm가 넘는 비가 내리는 곳도 있겠습니다.



하지만 극심한 가뭄을 겪고 있는 강릉 등 강원 동해안과 강원 영동은 5mm 안팎에 그치겠습니다.



비가 내리면서 폭염특보가 완화되거나 해제되기도 하겠지만, 습하고 체감온도가 높은 날씨는 계속되겠습니다.



오늘 낮 기온은 서울이 30도 등 전국이 28도에서 34도로 어제보다 2도에서 5도가량 낮겠습니다.



내일 아침 기온은 서울이 24도 등 전국이 20도에서 25도로 오늘보다 1도에서 4도가량 낮겠습니다.



오늘 바다의 물결은 동해 남부 북쪽 먼바다와 동해 중부 바깥 먼바다에서 2에서 3미터로 높게 일겠습니다.



이번 주 금요일, 수도권과 강원 내륙에 다시 비가 올 것으로 예상됩니다.



