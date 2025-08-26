뉴스 12

경제협력 강화 논의…“조선·제조업 르네상스 함께”

입력 2025.08.26 (12:14) 수정 2025.08.26 (13:02)

[앵커]

이재명 대통령과 트럼프 대통령은 조선업을 중심으로 양국 경제 협력을 강화하자는데 의견을 모았습니다.

이 대통령은 한미동맹을 군사 분야뿐 아니라 경제, 과학기술 분까지 확장해 미래형으로 발전시키자고 제안했습니다.

방준원 기자의 보도입니다.

[리포트]

한미 관세 협상 타결의 지렛대 역할을 한 우리나라 조선업.

이재명 대통령은 "미국이 다시 위대하게 변하고 있는 것 같다"며, 조선을 포함한 산업 전반 협력 필요성을 강조했습니다.

[이재명 대통령 : "조선 분야뿐만이 아니라 제조업 분야에서 르네상스가 이루어지고 있고 그 과정에서 대한민국도 함께하게 되기를 기대합니다."]

도널드 트럼프 미국 대통령도 미 조선업 재건을 위한 양국 협력 필요성을 거듭 강조했습니다.

'마스가' 프로젝트에 관해선 "시간이 걸릴 것"이라면서도 "미국 조선업을 매우 위대하게 만들 것"이라고 기대감을 표했습니다.

[도널드 트럼프/미국 대통령 : "한국으로부터 배를 구매할 것이고, 또 한국이 우리 국민과 함께 우리 땅에서 배를 만들도록 할 것입니다."]

이 대통령은 한미동맹을 경제 분야로까지 확대시켜 나가자고 제안했습니다.

[이재명 대통령 : "한미동맹을 군사 분야뿐만이 아니라 경제 분야 또 다른 과학기술 분야까지 다 확장해서 미래형으로 발전시켰으면 좋겠습니다."]

트럼프 대통령은 양국이 서로 필요한 관계라며, 알래스카 가스전 개발 사업에 대한 협력을 언급하기도 했습니다.

[도널드 트럼프/미국 대통령 : "우리는 전 세계 어떤 나라보다도 석유, 천연가스, 석탄을 많이 보유하고 있고, 이제 적극적으로 활용할 겁니다. 제 생각에는 한국이 우리에게 가장 바라는 것도 그 점일 겁니다."]

이번 정상회담에서 조선업을 필두로 한 경제협력 의지를 다진 두 정상.

이 대통령은 현지 시간 내일 오전 펜실베니아주 필라델피아로 향해 한미조선업 협력의 상징인 필리조선소를 시찰하며 방미 일정을 마무리합니다.

KBS 뉴스 방준원입니다.

촬영기자:이영재 김한빈/그래픽:김인수

  • 경제협력 강화 논의…“조선·제조업 르네상스 함께”
    • 입력 2025-08-26 12:14:33
    • 수정2025-08-26 13:02:45
    뉴스 12
