[오후날씨 꿀팁] 오후까지 곳곳 비…남부 무더위
입력 2025.08.26 (12:36) 수정 2025.08.26 (13:12)
이 시각 전남 순천은 굵은 빗줄기가 쏟아지고 있고 도로에는 빗물이 고여 차량이 달릴 때마다 물길이 만들어집니다.
현재 붉은색의 강한 비구름대가 전남과 경남을 중심으로 지나고 있고 이 지역은 시간당 20mm 안팎의 강한 비가 쏟아지고 있습니다.
비는 오후에 점차 그치겠고 일부 동쪽 지역은 밤까지 이어지는 곳이 있겠습니다.
예상되는 비의 양은 호남에 최대 80mm, 강원 영서와 경남에 10~50mm, 그 밖의 지역에 5~30mm가 내리겠습니다.
가뭄이 이어지고 있는 강원 동해안 지역은 5mm에 그치겠습니다.
비가 내리면서 중부와 전북의 폭염특보는 해제됐고 영남과 전남, 제주는 폭염특보가 남아있습니다.
오늘 서울의 낮 기온 30도 등 대부분 지역 1도에서 8도 정도 낮겠습니다.
내일은 다시 기온이 올라 무더위와 열대야가 이어지겠습니다.
지금까지 날씨 전해드렸습니다.
박소연 기상캐스터/그래픽:남현서
