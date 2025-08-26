뉴스 12

[오후날씨 꿀팁] 오후까지 곳곳 비…남부 무더위

입력 2025.08.26 (12:36) 수정 2025.08.26 (13:12)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

[기후는 말한다] “여름 배추 못 먹게 되나?”…기후변화로 사라지는 고랭지 배추

[기후는 말한다] “여름 배추 못 먹게 되나?”…기후변화로 사라지는 고랭지 배추
[뉴스in뉴스] “연말까지 위약금 면제” 조정안 받은 SKT

[뉴스in뉴스] “연말까지 위약금 면제” 조정안 받은 SKT

다음
이 시각 전남 순천은 굵은 빗줄기가 쏟아지고 있고 도로에는 빗물이 고여 차량이 달릴 때마다 물길이 만들어집니다.

현재 붉은색의 강한 비구름대가 전남과 경남을 중심으로 지나고 있고 이 지역은 시간당 20mm 안팎의 강한 비가 쏟아지고 있습니다.

비는 오후에 점차 그치겠고 일부 동쪽 지역은 밤까지 이어지는 곳이 있겠습니다.

예상되는 비의 양은 호남에 최대 80mm, 강원 영서와 경남에 10~50mm, 그 밖의 지역에 5~30mm가 내리겠습니다.

가뭄이 이어지고 있는 강원 동해안 지역은 5mm에 그치겠습니다.

비가 내리면서 중부와 전북의 폭염특보는 해제됐고 영남과 전남, 제주는 폭염특보가 남아있습니다.

오늘 서울의 낮 기온 30도 등 대부분 지역 1도에서 8도 정도 낮겠습니다.

내일은 다시 기온이 올라 무더위와 열대야가 이어지겠습니다.

지금까지 날씨 전해드렸습니다.

박소연 기상캐스터/그래픽:남현서

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [오후날씨 꿀팁] 오후까지 곳곳 비…남부 무더위
    • 입력 2025-08-26 12:36:16
    • 수정2025-08-26 13:12:02
    뉴스 12
이 시각 전남 순천은 굵은 빗줄기가 쏟아지고 있고 도로에는 빗물이 고여 차량이 달릴 때마다 물길이 만들어집니다.

현재 붉은색의 강한 비구름대가 전남과 경남을 중심으로 지나고 있고 이 지역은 시간당 20mm 안팎의 강한 비가 쏟아지고 있습니다.

비는 오후에 점차 그치겠고 일부 동쪽 지역은 밤까지 이어지는 곳이 있겠습니다.

예상되는 비의 양은 호남에 최대 80mm, 강원 영서와 경남에 10~50mm, 그 밖의 지역에 5~30mm가 내리겠습니다.

가뭄이 이어지고 있는 강원 동해안 지역은 5mm에 그치겠습니다.

비가 내리면서 중부와 전북의 폭염특보는 해제됐고 영남과 전남, 제주는 폭염특보가 남아있습니다.

오늘 서울의 낮 기온 30도 등 대부분 지역 1도에서 8도 정도 낮겠습니다.

내일은 다시 기온이 올라 무더위와 열대야가 이어지겠습니다.

지금까지 날씨 전해드렸습니다.

박소연 기상캐스터/그래픽:남현서
박소연
박소연 기상캐스터

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] ​안보실장 “원자력 협력 정상 간 의미 있는 <br>논의…한반도 평화 의지 확인”

[속보] ​안보실장 “원자력 협력 정상 간 의미 있는 논의…한반도 평화 의지 확인”
이 대통령 “한반도 평화 새 길, 김정은 만나달라”…트럼프 “올해 만나고 싶어”

이 대통령 “한반도 평화 새 길, 김정은 만나달라”…트럼프 “올해 만나고 싶어”
“한국서 숙청·혁명” 언급한 트럼프, 회담장에선 “오해라고 확신”

“한국서 숙청·혁명” 언급한 트럼프, 회담장에선 “오해라고 확신”
트럼프 “주한미군 기지 소유권 요구할 수도”

트럼프 “주한미군 기지 소유권 요구할 수도”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.