[오후날씨 꿀팁] 오후까지 곳곳 비…남부 무더위

오전에 내려졌던 호우특보는 모두 해제됐지만 여전히 일부 전남과 경남에는 붉은색의 강한 비구름이 지나고 있습니다.



비는 오후에 점차 그치겠고 일부 동쪽 지역은 밤까지 이어지는 곳이 있겠습니다.



예상되는 비의 양은 호남에 최대 80mm 이상, 강원 영서와 경남에 10~50mm, 그 밖의 지역에 5~30mm가 내리겠습니다.



가뭄이 이어지고 있는 강원 동해안 지역은 5mm에 그치겠습니다.



비가 내리면서 중부와 전북의 폭염특보는 해제됐고 영남과 전남, 제주는 폭염특보가 남아있습니다.



오늘 서울의 낮 기온 30도로 더위가 잠시 주춤하겠지만 내일은 다시 기온이 올라 무더위와 열대야가 이어지겠습니다.



오늘 해안가에서는 순간풍속 초속 15m 안팎의 강한 바람이 불겠습니다.



낮 기온은 서울과 대전, 광주 30도, 대구 34도, 부산 32도 등 어제보다 1도에서 8도 정도 낮겠습니다.



바다의 물결은 동해 먼바다에서 최고 3.5m로 높게 일겠습니다.



지금까지 날씨 전해드렸습니다.



박소연 기상캐스터/그래픽:남현서



