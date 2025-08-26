포천시 “한탄강 세계드론제전, 10월 9일 개막”

경기도 포천시가 오는 10월 9일에서 12일까지 한탄강 생태경관단지 일원에서 ‘한탄강 세계드론제전’을 연다고 밝혔습니다.



이번 축제에는 해외 5개, 국내 2개 등 모두 7개 업체가 참여해 8차례 공연을 할 예정입니다.



개막일인 9일에는 비트박스 아티스트 비트펠라하우스와 국내 최대 규모 군집 드론 협업 무대가 마련됩니다.



둘째 날에는 전자음악(EDM)과 드론쇼가 어우러진 무대가 펼쳐지고, 셋째 날에는 이날치 밴드와 군집 드론 협업 공연이 예정됐습니다.



또, 포천시는 세계드론라이트쇼, 세계드론레이싱 등의 볼거리와 최대 6000대의 드론으로 국내 기네스 기록에 도전하는 행사가 펼쳐진다고 설명했습니다.



백영현 포천시장은 “한탄강 세계드론제전은 드론 산업의 미래 가치를 알리고 포천이 글로벌 드론 도시로 도약하는 중요한 계기가 될 것”이라고 말했습니다.



