[영상] 주장도, 주전도 아닌 손흥민?…홍명보의 새로운 손흥민 활용법?

홍명보 축구대표팀 감독이 주장을 손흥민에서 다른 선수로 교체할 수 있다고 밝혔습니다.



홍 감독은 아직은 바꿀 것인지, 그대로 갈 것인지 결정하지 않았고 고민하고 있다고 말했습니다.



홍 감독은 또 손흥민의 역할을 잘할 수 있는 젊은 선수들이 있다며, 손흥민이 얼마나 오래 뛰느냐가 아니라 얼마나 결정적인 역할을 하느냐가 중요하다고 말해 새로운 '손흥민 활용법'을 구상하고 있음을 암시하기도 했습니다.



이제 손흥민은 주장도, 주전도 아닌 상황이 펼쳐질 수도 있습니다.



다소 파격적으로 볼 수도 있는 홍 감독의 새로운 구상은 어떤 모습일지 관심이 쏠립니다.



대표팀은 원정 평가전을 위해 오는 1일 미국으로 떠납니다.



