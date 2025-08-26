[영상] 매운 맛(?) 보는 신태용 감독 “잘 못하면 패가망신”

동영상 고정 취소

프로축구 울산 현대의 사령탑으로 부임한 신태용 감독이 FC서울과의 경기에서 패한 뒤 '중도 부임'의 어려움을 솔직히 털어놨습니다.



월드컵 대표팀과 해외 리그 감독 등 화려한 경력의 신태용 감독이지만, 리그가 한창 진행 중인 상황에서 팀을 맡아보니 운신의 폭이 좁다는 것입니다.



그러면서 "진짜 힘들구나" 느꼈고 "준비를 잘 못하면 패가망신할 수 있겠다"는 생각까지 한다고 합니다.



부임 이후 1승 2패로 기대에 미치지 못하고 있지만, 신 감독은 탁월한 전략가답게 찬 바람이 불면 치고 올라올 것이라며 내심 자신감도 드러냈습니다.



