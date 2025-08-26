윤호중 행안 장관 “경찰국 폐지는 경찰 조직 정상화”

윤호중 행정안전부 장관이 경찰국 폐지에 대해 “12.3 내란의 진정한 종식과 경찰 조직 정상화에 한 걸음 더 다가가게 됐다”고 평가했습니다.



윤 장관은 오늘(26일) 서울 광화문 정부서울청사 12층 경찰국 사무실 현판이 떼어진 직후 자신의 페이스북에 이같이 밝혔습니다.



윤 장관은 “경찰국 폐지는 권력 분립과 헌정질서 회복을 위해 반드시 이행되어야 할 핵심 과제로서 대통령의 약속이자 저의 약속이기도 했다”면서, “취임 후 속도감 있게 경찰국 폐지를 추진했고 비로소 그 마침표를 찍었다”고 덧붙였습니다.



이어 “앞으로도 경찰의 자율성을 보장하고 민주적 통제를 실질화하기 위한 노력을 이어 나가겠다”며 “경찰국 설치 과정의 문제에서부터 부당한 인사 처벌, 내란 사태에서 경찰국의 역할 등 각종 의혹에 대한 진상 규명 작업을 적극 뒷받침할 것”이라고 설명했습니다.



지난 18일 국무회의에서 의결된 ‘행정안전부와 그 소속기관 직제’ 개정령안이 오늘 공포·시행된 데 이어 사무실 현판까지 떼어지면서 경찰국 폐지를 위한 모든 절차가 마무리됐습니다.



앞서 윤석열 정부는 2022년 8월 행안부 산하 경찰국을 신설해 총경 이상 고위직 경찰관의 임용 제청권을 갖게 했고, 이후 행안부가 경찰을 직접 통제하려는 시도라는 비판이 제기돼 왔습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



