인천 가현산 진입로에서 불…시신 1구 발견
입력 2025.08.26 (14:15) 수정 2025.08.26 (14:16)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
오늘(26일) 낮 12시 40분쯤 인천시 서구 가현산 진입로 부근에서 불이 나 20분 만에 꺼졌습니다.
이 불로 임야 일부가 탔고, 화재 현장에서 신원을 알 수 없는 시신 1구가 발견됐습니다.
소방당국은 "화재를 진압하는 과정에서 사망자 1명이 발견돼 경찰에 인계했다"고 말했습니다.
경찰과 소방당국은 목격자 진술 등을 토대로 구체적인 화재 원인과 사망자 등을 조사할 예정입니다.
[사진 출처 : 연합뉴스]
이 불로 임야 일부가 탔고, 화재 현장에서 신원을 알 수 없는 시신 1구가 발견됐습니다.
소방당국은 "화재를 진압하는 과정에서 사망자 1명이 발견돼 경찰에 인계했다"고 말했습니다.
경찰과 소방당국은 목격자 진술 등을 토대로 구체적인 화재 원인과 사망자 등을 조사할 예정입니다.
[사진 출처 : 연합뉴스]
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 인천 가현산 진입로에서 불…시신 1구 발견
-
- 입력 2025-08-26 14:15:39
- 수정2025-08-26 14:16:41
오늘(26일) 낮 12시 40분쯤 인천시 서구 가현산 진입로 부근에서 불이 나 20분 만에 꺼졌습니다.
이 불로 임야 일부가 탔고, 화재 현장에서 신원을 알 수 없는 시신 1구가 발견됐습니다.
소방당국은 "화재를 진압하는 과정에서 사망자 1명이 발견돼 경찰에 인계했다"고 말했습니다.
경찰과 소방당국은 목격자 진술 등을 토대로 구체적인 화재 원인과 사망자 등을 조사할 예정입니다.
[사진 출처 : 연합뉴스]
이 불로 임야 일부가 탔고, 화재 현장에서 신원을 알 수 없는 시신 1구가 발견됐습니다.
소방당국은 "화재를 진압하는 과정에서 사망자 1명이 발견돼 경찰에 인계했다"고 말했습니다.
경찰과 소방당국은 목격자 진술 등을 토대로 구체적인 화재 원인과 사망자 등을 조사할 예정입니다.
[사진 출처 : 연합뉴스]
-
-
여소연 기자 yeo@kbs.co.kr여소연 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.