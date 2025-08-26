인천 가현산 진입로에서 불…시신 1구 발견

오늘(26일) 낮 12시 40분쯤 인천시 서구 가현산 진입로 부근에서 불이 나 20분 만에 꺼졌습니다.



이 불로 임야 일부가 탔고, 화재 현장에서 신원을 알 수 없는 시신 1구가 발견됐습니다.



소방당국은 "화재를 진압하는 과정에서 사망자 1명이 발견돼 경찰에 인계했다"고 말했습니다.



경찰과 소방당국은 목격자 진술 등을 토대로 구체적인 화재 원인과 사망자 등을 조사할 예정입니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



