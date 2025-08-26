“후지산 언제 분화해도 안 이상”…일본 정부, 사전 대비 강조

일본 정부가 화산 방재의 날을 맞아 26일 후지산 분화를 가정해 컴퓨터 그래픽(CG)으로 피해 상황을 보여주며 사전 대비 필요성을 강조하는 동영상을 배포했습니다.



일본 내각부는 약 10분 분량의 동영상에서 1707년 발생한 분화 규모를 대입해 피해 규모를 추정했다고 교도통신은 전했습니다.



이 동영상에 따르면 후지산에서 약 60㎞ 떨어진 가나가와현 사가미하라시에서는 분화 이틀 후 20㎝의 화산재가 쌓이는 것으로 추정됐습니다.



약 100㎞ 떨어진 도쿄 신주쿠구에도 이틀 뒤 쌓이는 화산재가 5㎝ 이상 될 것으로 전망됐습니다.



동영상은 목조 가옥의 경우 30㎝ 이상 화산재가 지붕에 쌓이면 무게 때문에 위험해진다며 가옥 붕괴 모습도 보여줬습니다.



또 화산재가 3㎝ 이상 쌓인 상태에서 비가 오면 자동차 주행이 어려워진다고 소개했습니다.



지구과학자인 후지이 도시쓰구 도쿄대 명예교수는 이 동영상에서 “후지산은 과거 평균적으로 30년에 한 번은 분화했지만, 최근 300년 이상 조용했다”며 “다음 분화는 언제 일어나도 이상하지 않다”고 말했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 내각부 공개 영상 캡처]



