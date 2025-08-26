제주 우도 해상서 물질하던 80대 해녀 숨져

제주 우도에서 물질하던 80대 해녀가 숨졌습니다.



오늘(26일) 오전 10시 46분쯤 제주시 우도면 연평리에서 물질을 하던 80대 해녀가 물 밖으로 나오지 않았다는 신고가 제주도소방안전본부에 접수됐습니다.



이 80대 해녀는 동료 해녀들에 의해 심정지 상태로 구조됐고, 닥터헬기를 통해 병원으로 옮겨졌지만 숨졌습니다.



해경은 같이 작업에 나섰던 동료 해녀 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.



[사진 출처 : 제주도소방안전본부 제공]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!