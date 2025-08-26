남원 시민사회 “테마파크 ‘수백억 빚 부담’, 전·현직 시장이 책임져야”

손해배상금 등 수백억 원대 빚 부담을 지게 된 전북 남원테마파크 사태와 관련해 남원 시민사회가 전·현직 시장의 책임있는 대응을 촉구했습니다.



시민의 숲 등 남원 지역 시민사회는 오늘(26) 남원시 앞에서 기자회견을 열고 무리한 협약을 한 이환주 전 시장과 사업을 중단시켜 빚 부담을 키운 최경식 시장의 사과와 함께 재정적인 책임을 요구했습니다.



또 사태를 제대로 감시하고 견제하지 못한 남원시의회의 잘못도 적지 않다며, 대형 토건 사업 검증 과정에 시민 참여를 보장하는 시민심사제 도입 등을 강조했습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!