이찬희 삼성 준감위원장 “상법개정안·노란봉투법으로 새 환경 처해”

이찬희 삼성 준법감시위원회(준감위) 위원장이 최근 국회 본회의를 통과한 ‘더 센’ 상법 개정안과 노동조합법 개정안(노란봉투법)에 대해 “기업이 새로운 환경에 처했다”고 했습니다.



이 위원장은 오늘(26일) 서울 서초구 삼성생명 서초사옥에서 열린 3기 준감위 정례 회의에 앞서 기자들과 만나 “아직 법이 어떻게 집행될지 모르기 때문에 새로운 환경에 기업과 근로자 모두 적응하는 기간이 필요하다”며 이같이 밝혔습니다.



그러면서 “지금까지 기업과의 관계에서 근로자가 약자의 입장에 있었다고 평가되기 때문에 이 법들이 어떻게 집행될지 관심을 가지고 지켜보겠다”고 말했습니다.



이 위원장은 “과거의 틀에서 벗어나 새로 바뀐 글로벌 환경에 적극적으로 적응하는 것이 필요하다”고 했습니다.



이어 한미 정상회담 경제사절단으로 동행한 이재용 삼성전자 회장의 향후 행보에 대해 “기업의 발전에 필요한 활동을 하는 게 가장 중요하지 않을까 싶다”고 덧붙였습니다.



준감위는 오늘 삼성생명의 계열사 주식 회계처리 방식에 대해서도 논의할 예정입니다.



이에 대해 이 위원장은 “정기 회의뿐만 아니라 비정기 회의도 열리고 회사 측으로부터 여러 차례 보고를 받는 등 충분히 검토했다”며 “혹시라도 빠트린 부분이 있을까 봐 오늘 회의에서도 간단히 논의할 생각이 있다”고 설명했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!